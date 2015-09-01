В МВД связали столкновения под Радой с поездкой Тягнибока в зону АТО

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"О чем Олег Тягнибок говорил с бойцами подразделения "Сич", сейчас устанавливает следствие. Не исключаю, что это была накачка ненавистью и агрессией", - говорится в его сообщении.

Геращенко отметил, что именно на следующий день, после встречи Олега Тягнибока с бойцами батальона "Сич", шестеро из них и, в том числе "гранатомётчик" Игорь Г., написали заявления об уходе из органов внутренних дел.

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"В частности, подозреваемый в убийстве бойцов Национальной Гвардии Игорь Г. указал в качестве причины увольнения то, что его не устраивает уровень получаемой заработной платы. Хотя сослуживцами Игорь характеризовался как патриот, смелый и эффективный боец, для которого самое важное в жизни было защитить страну, а не зарплата сотрудника милиции", - пишет советник главы МВД.

Геращенко подчеркнул, что если следствием будет установлен факт подстрекательства сотрудников правоохранительных органов из спецподразделения "Сич" со стороны Олега Тягнибока и других деятелей от партии "Свобода" к участию в массовых акциях у Верховной Рады с использованием оружия и боевых гранат, то это может означать привлечение этих лиц к реальной уголовной отвественности за соучастие в убийстве сотрудников Национальной гвардии в качестве подстрекателей.