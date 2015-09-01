Квиташвили опроверг сообщение о гибели нацгвардейца из-за отсутствия средств для остановки кровотечения

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили после посещения вместе с заместителем министра Виктором Шафранским Киевской городской клинической больницы №17 и Александровской больницы, где необходимую помощь получают бойцы силовых подразделений, пострадавшие в результате беспорядков возле Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Руководители Минздрава убедились в том, что больницы обеспечены всем необходимым.

«В наличии препараты первой неотложной помощи, перевязочные материалы, препараты крови и кровезаменители», - отметил министр.

Также он поблагодарил волонтеров за мгновенную помощь и сбор средств для лечения раненых.

«Волонтеры всегда активно помогают – очень хорошо, что в Украине настолько развито гражданское общество», - отметил Квиташвили.

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По информации специалистов, на больничных койках в больнице №17 остаются 38 силовиков, оператор телеканала «1+1», еще один боец находятся в реанимации.

Двух солдат Нацгвардии спасти не удалось из-за крайне тяжелых осколочных ранений.

«Травмы были несовместимы с жизнью", - отметил врач-реаниматолог Сергей Дубров. - Одного солдата привезли в состоянии клинической смерти, был поврежден большой магистральный сосуд. Хирурги два часа собственноручно качали сердце и одновременно зашивали рану, но спасти бойца не удалось. Все необходимые препараты у нас были в наличии, что касается некоторых современных кровоостанавливающих средств, применяемых на поле боя, они в лечебных учреждениях при оказании специализированной помощи не применяются. Поэтому мы обратились к волонтерам, хотя в данных случаях эти препараты, к сожалению, решающей роли не играли, ведь они могли бы быть эффективными лишь непосредственно на месте травмирования».

В Александровской больнице от травм, несовместимых с жизнью, скончался один боец.

Шестеро проходят лечение, медики говорят, что угрозы для их жизни нет, трех из них планируют выписать уже в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 31 августа у здания Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек (правоохранителей и гражданских) получили травмы разной степени тяжести.