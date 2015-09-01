Появились фото с места вчерашнего взрыва у Рады
15:43, 01 сентября 2015Общество
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В сети появились фотографии непосредственно с места взрыва гранаты в ходе вчерашних массовых беспорядков у стен Рады.
31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.
По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 - милиционеры и гвардейцы.
Вследствие взрывов погибли уже трое правоохранителей.
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