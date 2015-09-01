Теракт под Радой: этой ночью умер еще один раненный солдат Нацгвардии

В своем Twitter он написал: "От ран после вчерашнего взрыва гранаты умер в больнице еще один Нацгвардии в/ч 3027 Сластиков Дмитрий, призывник из Желтых вод".

Чуть позже он сообщил, что от ран умер второй с утра боец в госпитале МВД.

"Только что - Богдан Дацюк - вч.3027. 24 года", - отметил Аваков.

Впоследствии министр исправился, и написал, что Дацюк выжил.

Напомним, вчера 31 августа 2015 во время выполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка во время столкновений под Верховной Радой Украины от ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Дебрин Игорь Анатольевич, 1990 года рождения.

Он был призван для прохождения срочной службы в рядах НГУ в апреле 2015 года.

От ран после вчерашнего взрыва гранаты умер в больнице еще один Нацгвардии в/ч 3027 Сластиков Дмитрий, призывник из Желтых вод.. Больно. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 1, 2015

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что задержанный Гуменюк Игорь Владимирович признался, что бросил гранату во время столкновений возле Верховной Рады между правоохранителями и митингующими, которые выступали против изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. "Назвался «свободовцем» и бойцом батальона «Сич», которые находятся в отпуске с 3 августа по 3 сентября", - заявил Аваков.

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