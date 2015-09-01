Киевляне приносят цветы к месту гибели нацгвардейца под Радой (фоторепортаж)

31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

Того же дня от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.

Сегодня сообщено о смерти второго бойца Нацгвардии, раненного 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрия Сластикова, призывника из Желтых Вод.

Позже стало известно, что в Александровской больнице скончался еще один, уже третий, раненый вчера под Верховной Радой.