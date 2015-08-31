Боец Нацгвардии погиб все же от пули в сердце - Аваков

Об этом Аваков сообщил в Twitter.

« .... Один погибший солдат Нацгвардии - пулевое ранение в сердце... думали осколок - а кто-то под шум еще и стрелял», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Аваков уточнял, что один из бойцов Нацгвардии погиб от осколка боевой гранаты, а не пули.

Читайте такжеГеращенко: После столкновений под ВР от пулевого ранения в сердце погиб срочник Нацгвардии

Справка УНИАН. Как информирует НГУ, 31 августа 2015 во время выполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка во время столкновений под Верховной Радой Украины, от ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Дебрин Игорь Анатольевич, 1990 года рождения.

Он был призван для прохождения срочной службы в рядах НГУ в апреле 2015 года.