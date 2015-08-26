На блокпостах в Днепропетровской области задействовали беспилотники

На блокпостах в Днепропетровской области по инициативе ГУ МВД в области с начала текущей недели задействованы беспилотники.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью областной милиции, эта техника используется для усиления контроля перемещения автотранспорта и людей в регион с востока Украины.

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«Через территорию Днепропетровской области с востока Украины постоянно перемещается большое количество автотранспорта и людей. Некоторые из них пытаются по полевой дороге пересечь административную границу области. Беспилотники запускаются с блокпостов, где дежурят специальные группы правоохранителей, которые при необходимости задерживают правонарушителей и проводят проверки», - говорится в сообщении милиции.

Сейчас на блокпостах Днепропетровской области, граничащих с Донецкой областью, задействовано три беспилотника.