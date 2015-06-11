Обе стороны конфликта на Донбассе препятствуют работе беспилотников ОБСЕ - спикер миссии
14:16, 11 июня 2015Война
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В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что ее специалистам препятствуют использовать беспилотники с обеих сторон линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель Специальной миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.
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"К сожалению, беспилотным летательным аппаратам и в дальнейшем препятствуют выполнять наблюдение электронными средствами глушения сигнала с обеих сторон линии разграничения", - сказал Боцюркив.
Спикер отметил, что глушение происходит, не смотря на то, что миссия постоянно заново настраивает электронную систему наведения.
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