Документы на венгерское гражданство подали 124 тысячи украинцев

Об этом сообщает ряд венгерских СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны, передает Мукачево.net. Отмечается, что более половины из этого количества хотят получить венгерский паспорт незаконным путем. Из-за этого в Будапеште начали тщательно проверять предоставленные документы с целью лишать гражданства.

Один из путей выявления мошенников предусматривает проверку на украинско-венгерской границе знания венгерского языка гражданами с венгерским паспортом. Если владелец венгерского паспорта не может дать ответы на венгерском языке, на него составляют акт, что может привести отзыва гражданства.

Читайте такжеПорошенко предоставил украинское гражданство Марии Гайдар и российскому журналисту Федорину (фото, видео)

Отмечается, что украинцы с венгерскими паспортами, полученными незаконным путем, пытаются пересекать границу со Словакией, чтобы избежать языковых проверок.

Также сообщается, что документы могут признать недействительными из-за существенных отличий в фотографиях - зафиксированы случаи, когда тесты на знание языка проходила совсем другой человек, чем тот, который предоставляет документы. Украинцы в свою очередь потом меняли свое имя и даже фамилию на венгерскую, чтобы снизить риск быть пойманными на подделке.