”Социс” дает Черновецкому 34,4%

За действующего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовало бы 34,4% киевлян, если бы выборы столичного городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье.

Как сообщили УНИАН в Центре социальных и политических исследований «Социс», об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного центром 9-16 апреля 2008 года.

По данным «Социса», киевский мэр улучшил свой рейтинг на 1,1% по сравнению с исследованиями, проведенными компанией в начале апреля.

За лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО готовы проголосовать 18,8% респондентов (на 3% меньше, чем во время предыдущего цикла исследований), за экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО - 5,5%.

По мнению эксперта Института практической политики Александра ЖУГАНА, повышение рейтинга действующего мэра столицы связано с тем, что «киевляне по окончании срока официальной регистрации участников выборов подробнее разобрались в том, какие силы стоят за каждым из кандидатов и за каждой партией или блоком. Соответственно, становится все больше тех, кто объективно отдает преимущество ЧЕРНОВЕЦКОМУ, который уже отчитался перед киевской общиной, располагает профессиональной командой и реальной стратегией развития города».

Кроме того, по данным исследования, 77,7% опрошенных киевлян готовые принять участие во внеочередных выборах в Киеве.

Также опрос показал, что если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее воскресенье, то первая тройка лидеров от партий и блоков, которые были бы представлены в Киевсовете, выглядела бы таким образом: первое место у Блока Леонида Черновецкого – 26,0% (стабильный показатель), второе место у Блока Юлии Тимошенко – 17,7% (снижение на 1,1%), Блок Виталия Кличко набрал бы 13,2% голосов.

Всего в опросе принимало участие 2000 респондентов, погрешность выборки составила 2,2%.