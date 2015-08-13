Квит: надо прекратить финансировать высшее образование через госзаказ

Об этом в эфире 5 канала заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит.

"Это сложная проблема. Финансирование вузов через госзаказ – это организационный нонсенс. Никто в мире не может это понять. Наша позиция такая – прекратить финансировать высшее образование через госзаказ. Надо переходить на контакты между государством и университетом. И этого нет уже в новом проекте об образовании", - утверждает Квит.

В то же время в этом году госзаказ не отменяли.

Читайте такжеМинобразования увеличило госзаказ на обучение по военным и медицинским специальностям

"В этом году мы нигде не отменяли места госзаказа. Мы исходили из принципов уровня самих абитуриентов, а также исходя из советов самих ассоциаций и пожеланий университетов и их рейтингов", - говорит министр.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра образования, в этом году абитуриенты недостаточно подготовлены в физике и математике, эта тенденция усиливается с каждым годом.