В Украине ко Дню независимости сняли ролик про известных украинцев "Народжені вільними"

В сети появился видео-ролик, созданный по инициативе Администрации Президента Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти и Ukrainian Сrisis Media Center, посвященный Дню независимости Украины. В нем представлены исторические фигуры, ставшие символами веры, отваги, мудрости, памяти, стойкости и совести, – исконных черт украинцев.

Как отмечают авторы видео: «Ключевая ценность для нас – непреодолимое стремление к Независимости».