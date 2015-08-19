В Украине ко Дню независимости сняли ролик про известных украинцев "Народжені вільними"
13:14, 19 августа 2015Общество
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В сети появился ролик, приуроченный ко Дню независимости, об украинцах, которые были рождены свободными.
В сети появился видео-ролик, созданный по инициативе Администрации Президента Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти и Ukrainian Сrisis Media Center, посвященный Дню независимости Украины. В нем представлены исторические фигуры, ставшие символами веры, отваги, мудрости, памяти, стойкости и совести, – исконных черт украинцев.
Как отмечают авторы видео: «Ключевая ценность для нас – непреодолимое стремление к Независимости».
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