Украина не смогла убедить Запад разблокировать военно-техническое сотрудничество - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга на полигоне Киевского бронетанкового завода.

“Мы не смогли убедить наших стратегических партнеров относительно разблокирования военно-технического сотрудничества. Сегодня в Украину заблокированы поставки летального оружия и современных военных технологий. Именно поэтому у нас есть только один выход из этой ситуации - полностью опираться на собственные силы, на собственный потенциал”, - сказал Турчинов.

Также Турчинов после испытания штатного оружия БТР-3Е отметил, что эта машина почти полностью изготовлена из украинских комплектующих. Единственное, что сегодня Украина закупает - двигатели производства “Мерседес” и “Дойц”.

Турчинов подчеркнул, что Украине удалось полностью отказаться от российских комплектующих для бронетехники.

Также он выразил уверенность, что наступит время, когда те государства, которые сегодня отказались предоставлять Украине оружие, впоследствии будут покупать продукцию украинского оборонпрома.

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Кроме того, Турчинов добавил, что на сегодняшний день Киевский бронетанковый завод способен производить в месяц 20 единиц БТР-3Е, но в планах предприятия довести мощности предприятия до 30 новых машин в месяц.

Также он отметил, что Киевский бронетанковый завод - не единственное предприятие, которое ремонтирует и производит бронетехнику. Такие предприятия есть в Житомире и Харькове.