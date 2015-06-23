С начала АТО восстановлено почти 26 тысяч единиц военной техники
10:55, 23 июня 2015Война
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С начала проведения антитеррористической операции восстановлено 25 тысяч 836 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины.
С начала АТО восстановлено тысячи единиц техники / фото пресс-службы Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.
Читайте также"Николаевский бронетанковый завод" разработал проект производства бронированных "скорых""Среди них 989 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, почти 5 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники, а также 17,5 тыс. единиц автомобильной техники", - сказала она.
По словам Гаврилюк, на протяжении последней недели было отремонтировано 301 единицу военной техники.
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