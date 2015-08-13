Во Львовской области план шестой волны мобилизации выполнен на 47% - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, такие данные были озвучены сегодня во время совещания в прокуратуре Львовской области с участием руководителей правоохранительных органов, руководства Львовской ОГА, органов местной исполнительной власти, военных комиссаров.

По словам прокурора области Романа Федика, среди главных причин срыва мобилизации на Львовщине является самоустранение отдельных должностных лиц органов местного самоуправления от исполнения своих служебных обязанностей. Речь идет о неоповещении лиц, подлежащих мобилизации.

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Как отмечалось на совещании, во время шестой волны мобилизации в 367 населенных пунктах области не был мобилизован ни один человек. В связи с этим правоохранительными органами в отношении председателей сельских советов уже начато 14 уголовных производств за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ст.114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований). Еще 2 аналогичных уголовных производства начато в отношении руководителей предприятий, которые не допустили на свою территорию представителей военкомата.

«На совещании также подчеркнули необходимость активизации работы органов внутренних дел при розыске лиц, которые уклоняются от военной службы или подозреваются в дезертирстве. Так, по состоянию на сегодняшний день в розыске находится 11 тысяч таких лиц», подчеркивается в сообщении.