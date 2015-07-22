Публикация военкоматами личных данных граждан является нарушением закона - Лутковская

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, сообщает Телекритика.

Она обращает внимание на то, что в последнее время участились случаи использования военными комиссариатами такой формы вызова призывников в военкоматы, как объявления, которые публикуются в газетах, публикуются на страницах интернет-изданий или размещаются в общественных местах. В объявлениях обычно указываются фамилия, имя, отчество призывников, довольно часто указывается их год рождения и адрес проживания.

Как отмечает Лутковская, такие сведения о личности являются ее персональными данными, обработка, в частности сбор, хранение и распространение которых должно осуществляться с соблюдением Закона Украины «О защите персональных данных».

Читайте такжеВо Львовской области начали печатать в газетах списки лиц, которые уклоняются от мобилизации"Размещение в любом виде в средствах массовой информации и в общественных местах списки приглашенных в военкоматы и тех, кто уклоняется от призыва, не предусмотрено ни одним действующим нормативно-правовым актом и составляет нарушение ряда требований положений Закона Украины «О защите персональных данных». Более того, такие действия со стороны работников военных комиссариатов, так и средств массовой информации содержат признаки правонарушения, предусмотренного статьей 188-39 Куоап, а именно - несоблюдение установленного законодательством о защите персональных данных порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним или нарушению прав субъекта персональных данных", - пояснила Лутковская.

Совершение таких правонарушений влечет за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан-субъектов предпринимательской деятельности - от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, недавно на Львовщине местные газеты напечатали списки военнообязанных, которым работники Сокальско-Червоноградского объединенного районного военного комиссариата (Львовская область) не смогли вручить повестки. По информации регионального медиацентра Министерства обороны Украины во Львове, это является положительной практикой.

«Такая форма оповещения является законной и этот опыт стоит перенять и другим военным комиссариатам, перед которыми поставлена четкая задача относительно выполнений мероприятий мобилизационной кампании», - отметили в ведомстве.

После этого военные комиссариаты в Тернопольской области начали публиковать в местных СМИ фамилии граждан, которые не были оповещены по призыву или не появились в местные военкоматы. Первый список лиц, опубликованный в тернопольских СМИ, содержит десятка два личных данных жителей Тернополя и Шумского района области.