За неделю до завершения план 6-й волны мобилизации выполнили лишь на 50%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед.

"Шестая волна мобилизации продолжается. На сегодня мы выходим на показатель в 50% укомплектования личным составом. Продолжается работа по привлечению транспортных средств", - сказал он, добавив, что на полигонах начались активные мероприятия по боевому слаживанию.

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Кроме того, по его словам, согласно указу президента, "мы выполним его распоряжение, и все, кто будет нуждаться демобилизации, к концу сентября будет демобилизован из рядов ВСУ и, соответственно, получит все гарантии в соответствии с нашим действующим законодательством, получит, в том числе, статус участника боевых действий и льготы согласно этому статусу".

Как сообщал УНИАН, шестая очередь частичной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), во время которой планируется призвать около 25 тысяч человек, продлится до 17 августа.