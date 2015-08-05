Милиция завела дело по факту поджога одного из баров Одессы

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

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Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 августа в дежурную часть Суворовского райотдела милиции Одессы поступило телефонное сообщение о том, что неустановленное лицо в промежуток времени между 22.00 и 00.20 совершило поджог одного из баров, расположенных по Николаевской дороге. Согласно сообщениям местных СМИ, бар расположен в курортной зоне Лузановка.