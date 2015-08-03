В Одессе прогремел очередной взрыв (фото, видео)

07:38, 03 августа 2015
Общество
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В понедельник, 3 августа, около 3:18 часов утра в Одессе прогремел очередной взрыв.

Взрів в Одессе / empr.media

Объектом на этот раз стал штаб "Самообороны Одессы" по адресу ул. Канатная, 35, передает empr.media.

По предварительной информации, двое неизвестные в шлемах, проезжавшие мимо "Самообороны" на мопеде, забросили бомбу на территорию штаба.

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В результате были разбиты окна будки охраны. Пострадавших нет. Также были повреждены окна соседнего дома.

empr.media

Представители правоохранительных органов прибыли на место для расследования данного инцидента.  

empr.media

Стоит отметить, что на территории штаба "Самообороны" располагается волонтерский центр "Небайдужий народ", который помогает украинским солдатам в зоне боевых действий на востоке Украины, и пункт выдачи помощи беженцам с Донбаса волонтерской организации "Корпорация монстров".

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