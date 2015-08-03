В Одессе прогремел очередной взрыв (фото, видео)

Объектом на этот раз стал штаб "Самообороны Одессы" по адресу ул. Канатная, 35, передает empr.media.

По предварительной информации, двое неизвестные в шлемах, проезжавшие мимо "Самообороны" на мопеде, забросили бомбу на территорию штаба.

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В результате были разбиты окна будки охраны. Пострадавших нет. Также были повреждены окна соседнего дома.

Представители правоохранительных органов прибыли на место для расследования данного инцидента.

Стоит отметить, что на территории штаба "Самообороны" располагается волонтерский центр "Небайдужий народ", который помогает украинским солдатам в зоне боевых действий на востоке Украины, и пункт выдачи помощи беженцам с Донбаса волонтерской организации "Корпорация монстров".