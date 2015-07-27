В Луцке завтра с участием Авакова состоится презентация новой патрульной полиции

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, также в город прибудут заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе и руководитель Департамента патрульной полиции г. Киева МВД Украины Александр Фацевич.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

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Новая полиция уже начала работать в Киеве. Сегодня начался набор в патрульную полицию Закарпатья и Днепропетровска. Продолжается набор полицейских во Львове, Харькове, Одессе и Николаеве.

22 июля на открытии центрального офиса полиции Киева заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе заявила: "Сверх наших планов, но мы осилим и проект в Закарпатье, и проект в Луцке, и это будет уже в этом году”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 27 июля, сообщил журналистам: «Завтра мы будем в Луцке, определим параметры набора (в патрульную полицию) там, на следующей неделе - в Хмельницком».