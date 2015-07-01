На Днепропетровщине 15 июля стартует пилотный проект по созданию патрульной службы

В Днепропетровской области 15 июля стартует пилотный проект по созданию патрульной службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко.

В состав патрульной службы войдут как новые специалисты, так и бывшие работники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. Все патрульные должны будут пройти жесткий отбор и доказать порядочность и профессионализм.

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Согласно сообщению, подготовку специалистов для патрульной службы будет проводить Днепропетровский государственный университет внутренних дел.

«Патрульная служба станет основой обновленной системы контроля над правопорядком. Отбор кандидатов будет осуществляться по специальной методике областным управлением внутренних дел и общественностью. Эта патрульная служба коренным образом изменит систему охраны правопорядка в соответствии с современными стандартами», - цитирует пресс-служба председателя ОГА.

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В Днепропетровской области в новую патрульную службу планируют привлечь около 1 тыс. специалистов.

Зарплата рядового милиционера в патрульной службе составит около 8 тыс. грн.

Ожидается, что ПС начнет работу уже в декабре этого года, после того как сложат полномочия ГАИ и ППС.