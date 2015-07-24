На Днепропетровщине двух милиционеров подозревают в пытках несовершеннолетнего

Как сообщили УНИАН в отделе связей ГУ МВД в Днепропетровской области, в Днепропетровской области на минувшей неделе сотрудники управления внутренней безопасности ГУ МВД в Днепропетровской области совместно с сотрудниками прокуратуры задокументировали противоправную деятельность и задержали двух сотрудников одного из территориальных подразделений милиции области, которые с целью получения признания в совершении преступления применили к несовершеннолетнему лицу психологическое и физическое насилие.

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В рамках начатого органами прокуратуры уголовного производства указанным работникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (истязания) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или должностных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.