В Запорожье ограничат централизованное водоснабжение из-за долгов за электроэнергию

Как сообщил и.о. директора по энергосбыту ОАО «Запорожьеоблэнерго» Роман Драный, на сегодняшний день долг КП «Водоканал» Запорожского горсовета составляет более 54 млн. грн.

По его словам, в соответствие с действующим законодательством, при наличии у потребителя задолженности за потребленную электроэнергию, энергоснабжающая компания имеет право продолжать ему поставки только при условии 100%-ых расчетов за текущее потребление и выполнении согласованного графика погашения задолженности.

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«При невыполнении хотя бы одного из данных условий облэнерго обязано прекратить поставку электроэнергии должнику. КП «Водоканал» Запорожского горсовета не выполняет ни одно из данных обязательных условий: предприятие не только не погашает существующую задолженность, но и ежемесячно увеличивает ее, оплачивая лишь около 40% электроэнергии, которую потребляет», – констатировал Драный.

По его словам, «Запорожьеоблэнерго» на протяжении полугода пыталось убедить руководство КП «Водоканал» привести расчеты за электроэнергию в соответствие с требованиями законодательства.

«Мы практически еженедельно направляли КП «Водоканал» официальные письма: констатировали, что своими неплатежами руководство предприятия ставит под угрозу водоснабжение на территории Запорожья. Однако руководство КП «Водоканал» так и не предприняло адекватных мер для обеспечения запорожцев водой, за которую собирает с людей деньги», - рассказал и.о. директора по энергосбыту.

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По его словам, неоднократные обращения энергопоставщика к руководству города ( КП «Водоканал» - предприятие, находящееся в коммунальной собственности Запорожского горсовета –УНИАН) также не привели к решению проблемы.

«В сложившейся ситуации ОАО «Запорожьеоблэнерго» вынуждено с 23 июля ограничить энергоснабжение КП «Водоканал» Запорожского горсовета», - заявил Драный.

По данным пресс-службы ОАО «Запорожьеоблэнерго» ограничение энергопотребления мощностей КП «Водоканал» начнется в 13-00 с подстанций, обеспечивающих водоснабжение правобережной части Запорожья.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 июля в Запорожье обвалился магистральный канализационный коллектор, который обслуживал правый берег города. В зоне обрушения находится водовод, который снабжает питьевой водой село Бабурку и 22 садоводческих товарищества, а также 2 кабельные линии, которые обеспечивают энергоснабжение центральных очистных сооружений правого берега.

Из-за аварии более 250 тысяч горожан Запорожья снабжались питьевой водой по графику.