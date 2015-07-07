Масштабная авария в Запорожье: обвалился коллектор, который обслуживал правый берег города

Как сообщает пресс-служба мэрии, обрушение произошло вчера в районе Соловьиной рощи, из-за чего образовался овраг.

На его засыпку, по оценкам специалистов коммунального предприятия «Водоканал», необходимо до 15 дней, а после - некоторое время, чтоб нанесенный грунт устоялся, прежде чем начинать работы по прокладке новой канализационной трубы.

В зоне обрушения находится водовод, который снабжает питьевой водой село Бабурку и 22 садоводческих товарищества, а также 2 кабельные линии, которые обеспечивают энергоснабжение центральных очистных сооружений правого берега.

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В связи с аварией «Водоканал» снизил давление водопроводе Ленинского и Хортицкого районов, а в дачные кооперативы вообще прекратили подачу воды.

Сейчас разрабатывают график подвоза воды для дачных кооперативов, проектируется прокладка временной обводной канализационной ветки.

По данным «Водоканала», авария произошла из-за устаревших коммуникаций и недавних сильных дождей.

Отмечается, что коллектор планировали реконструировать и уже есть разработанная проектная документация, но по какой причине работы не провели – не уточняется.