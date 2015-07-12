Бойцы "Правого сектора" рассказали свою версию перестрелки в Мукачево (видео)

Заблокированные под Мукачево бойцы "Правого сектора" записали видеообращение, в котором обнародовали свою версию произошедшей вчера перестрелки, в результате которой погибли люди.

Об этом сообщил Милан Лелич на своей странице в Фейсбук.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Михаил Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды. Они согласились. На встречу выехали 12 человек, но на месте их ждали более сотни вооруженных титушек Ланьо.

По словам бойцов, Ланьо на переговорах говорил, что за ним и его партнером, главным милиционером Закарпатья Шараничем, стоит Медведчук.

Читайте такжеБойцы "Правого сектора" рассказали свою версию перестрелки в Мукачево (видео)Они заявляют, что, пока шли переговоры, на двух Тойотах приехал "неопознанный" спецназ с пулеметами. Представители "Правого сектора" решили уходить, бросили дымовую шашку, и в этот момент кто-то начал стрельбу, у ПС был один "трехсотый". Дальше они без боя проехали блокпост.

Позже , по словам бойцов "Правого сектора", Шаранич давал им 40 секунд на сдачу, иначе "каюк".