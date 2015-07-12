Харьковское отделение "Правого сектора" начало пикет ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном заявлении харьковского "Правого сектора". "В связи с событиями на Закарпатье общественно-политическое крыло харьковского "Правого сектора" объявляет бессрочный пикет Харьковской ОГА с требованием: немедленный публичный арест депутата Михаила Ланьо, который принимал непосредственное участие в событиях, всех бандитов и силовиков, которые открывали огонь, и тех, кто отдавал приказ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКонфликт в Мукачево уладить не удается - прокуратураАктивисты харьковского "Правого сектора" призывают жителей города поддержать патриотов в борьбе с взбесившимися от безнаказанности бандитами, которые притворяются властью", и прийти на площадь Свободы к палатке Евромайдана на 14:00 и поддержать пикет.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июля, в городе Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате стрельбы погибли 3 человека.

В "Правом секторе" заявили, что из-за события в Мукачево "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".