Лишь один из трех расстрелянных сотрудников "Укрпочты" Харькова был в бронежилете – прокуратура

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Из трех погибших в бронежилете был только один. Двое были без бронежилетов. Правоохранители бронежилеты с тел не снимали, поскольку это нарушило бы целостность места преступления", - отметили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный совершил вооруженное нападение на автомобиль "Укрпочты", в котором перевозились деньги.

В результате нападения погибли трое почтальонов сопровождения особо ценных грузов — мужчины 1962, 1969 и 1977 годов рождения.

Правоохранители расследуют преступление по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.