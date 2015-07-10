Харьковская милиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве инкассаторов (фото)

Как сообщает пресс-служба МВД, уголовное производство открыто по ч. 2 п. 1,6,13 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД – начальник следственного управления Александр Бударный, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Собрана доказательная база, опрошены свидетели, задействовано современное техническое оборудование для фиксации следов преступления. В Харькове введен специальный план для задержания нападавшего.

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Уже известны приметы злоумышленника – это мужчина в возрасте 40-45 лет, атлетического телосложения, на рост 185-190 см. Был одет в темные бриджи, камуфляжную футболку, светло-серую бейсболку, - отметил Александр Бударный. – С места происшествия мужчина скрылся на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета АХ 8632 ЕА, который он забрал у рядового гражданина, угрожая оружием.

Кроме трех работников почты никаких других пострадавших или раненых лиц нет.

Как сообщал УНИАН, о событии, которое произошло на улице Ньютона, граждане сообщили в милицию около 8.00. Злоумышленник, вооруженный автоматом, совершил несколько выстрелов в сторону трех работников почты, которые в это время осуществляли перевозки материальных ценностей. В результате работники государственного учреждения получили смертельные ранения. Нападающий завладел деньгами в сумме почти 2,5 млн грн и скрылся с места преступления.