Отныне за декоммунизацией Украины можно следить онлайн

В Сети появилась карта Украины, где обозначены населенные пункты, которые, по закону о декоммунизации, должны быть переименованы до 21 ноября 2015 года.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Сейчас на карту нанесли 877 населенных пунктов, среди которых - 28 городов, 48 населенных пунктов и 800 поселков.

Разработчики объяснили, что со временем они будут добавлять новые названия.

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Лидерами по количеству населенных пунктов, которые предстоит переименовать, оказались Донецкая и Луганская области.

Единственной полностью декоммунизованной, согласно с картой, стала Ивано-Франковская область.