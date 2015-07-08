Отныне за декоммунизацией Украины можно следить онлайн
11:24, 08 июля 2015Общество
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Разработчики создали специальную карту.
Карта населенных пунктов, подлежащих переименованию / Info-Light
В Сети появилась карта Украины, где обозначены населенные пункты, которые, по закону о декоммунизации, должны быть переименованы до 21 ноября 2015 года.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Сейчас на карту нанесли 877 населенных пунктов, среди которых - 28 городов, 48 населенных пунктов и 800 поселков.
Разработчики объяснили, что со временем они будут добавлять новые названия.
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Лидерами по количеству населенных пунктов, которые предстоит переименовать, оказались Донецкая и Луганская области.
Единственной полностью декоммунизованной, согласно с картой, стала Ивано-Франковская область.
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