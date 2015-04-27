Москаль распорядился проверить названия 14 населенных пунктов в ходе декоммунизации Луганщины

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Москаля.

Как отмечается, речь идет о следующих населенных пунктах: в Марковском районе - с. Коммуна; в Меловском районе - с. Красная Звезда, с. Красная Заря и с. Дзержинское; в Сватовском районе - с. Октябрьское, с. Комсомольский, с. Свердловка, с. Артемовка; в Станично-Луганском районе - с. Пионерское, с. Войтово, с. Артема, с. Красный Октябрь; в Троицком районе - с. Калинино, с. Октябрьское.

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Согласно сообщению, поскольку архивные документы остались на оккупированной территории, происхождение топонимов (названий населенных пунктов) будут выяснять ученые.

"Поручение Г. Москаля связано с принятием Верховной Радой Украины законов о "декоммунизации", в соответствии с которыми топонимы, имеющие отношение к коммунистическому режиму и его идеологам, должны быть переименованы местными органами власти", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.