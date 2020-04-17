Качество воздуха в Киеве: как измерить уровень загрязнения с помощью AirVisual

Программа также предоставляет пользователю метеоинформацию.

Со вчерашнего дня в Киеве и области в разы вырос уровень загрязнения воздуха. Причиной этому стали пожары в Чернобыльской зоне и беспорядочное сжигание травы и мусора. Киевлянам и жителям области в Минздраве рекомендовали не выходить из дома, не открывать окон, побольше пить воды и делать влажную уборку.

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Между тем, самостоятельно контролировать уровень загрязнения воздуха можно с помощью Airvisual.

Как работает приложение IQ Air:

Для того, чтобы самостоятельно отслеживать уровень загрязнения воздуха нужно скачать бесплатное приложение IQ Air с Play Market или App Store и установить на смартфон. В настройках приложения разрешить доступ к местоположению и выбрать город – Kyiv. После этого приложение предоставит информацию о качестве воздуха в выбранном населенном пункте. Информация просчитывается по AQI, индексу качества воздуха, шкала колеблется от 0 до 500 единиц, где более высокое значение отвечает более высокому уровню загрязнения. Приложение предоставляет пользователю рекомендации о том, что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.

Помимо этих опций, программа также предоставляет метеоинформацию. В частности, в ней можно посмотреть температуру, влажность воздуха, силу и направление ветра.