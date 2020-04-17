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Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

00:15, 17 апреля 2020
Экология
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В Киеве ухудшилось качество воздуха / УНИАН

Киев возглавил рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, составленный компанией IQAir, которая производит системы очистки воздуха.

Об этом сообщается на сайте компании.

Украинская столица сумела "обогнать" китайские Шэньян и Ченду, а также киргизский Бишкек и тайский Чиангмай.

Киев вырвался в &quot;лидеры&quot; / iqair.com

Ранее в Киевской горгосадминистрации призвали жителей столицы не выходить на улицу и закрыть окна - в воздухе зафиксировали продукты горения из-за пожаров. Как известно, возгорания тушат в Чернобыльской зоне и на Житомирщине. 

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