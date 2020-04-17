Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
00:15, 17 апреля 2020Экология
644 0
Ранее в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома.
В Киеве ухудшилось качество воздуха / УНИАН
Киев возглавил рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, составленный компанией IQAir, которая производит системы очистки воздуха.
Об этом сообщается на сайте компании.
Украинская столица сумела "обогнать" китайские Шэньян и Ченду, а также киргизский Бишкек и тайский Чиангмай.
Киев вырвался в "лидеры" / iqair.com
Ранее в Киевской горгосадминистрации призвали жителей столицы не выходить на улицу и закрыть окна - в воздухе зафиксировали продукты горения из-за пожаров. Как известно, возгорания тушат в Чернобыльской зоне и на Житомирщине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter