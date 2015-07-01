На Донетчине снесли очередного Ленина (фото)

15:19, 01 июля 2015
Общество
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 Примечательно, что сам бюст находится недалеко от отдела милиции. 

Неизвестные снесли в Белицком бюст Ленина / 06277.com.ua

Сегодня ночью неизвестные снесли памятник Ленину в населенном пункте Белицкое, который находится в Донецкой области, сообщает 06277.

Памятник был снесён около 03:00. Примечательно, что сам бюст находится недалеко от отдела милиции. Но свидетелей события нет. 

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Дальнейшие сведения будут уточняться.

Сайт напоминает, что это был последний памятник Ленина в городах Большого Доброполья. 

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