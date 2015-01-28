В центре Бердянска снесли памятник Ленину (фото)

10:26, 28 января 2015
Общество
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Сегодня утром в центре Бердянска на Приморской площади неизвестные в камуфляже снесли памятник Ленину.

В Бердянске снесли памятник Ленину / bmr.gov.ua

Как говорится в сообщении Бердянского горсовета, "это случилось между 7.00 и 8.00. Есть свидетели того, как все это происходило". Однако милиция пока воздерживается от комментариев, идет разбирательство.

Памятник снесли сегодня утром / bmr.gov.ua

Между тем, как сообщает сайт 061.ua, по словам директора департамента культуры, туризма, национальностей и религии Запорожской областной госадминистрации Владислава Мороко, "памятник был аккуратно снят с постамента, но немного повреждена одна из рук памятника. По предварительным данным, это сделали люди в камуфляжах, но мы еще не можем утверждать, кто именно это был", - заявил Владислав Мороко.

Он не разбит, а аккуратно снят из постамента / bmr.gov.ua

Кроме этого он подчеркнул, что памятник был внесен в список объектов, рекомендованных к демонтажу Институтом национальной памяти. 

Этот памятник подлежал демонтажу, сообщили городские власти / bmr.gov.ua
В милиции пока не комментируют произошедшее / bmr.gov.ua
Памятник снесли неизвестные люди в камуфляже / bmr.gov.ua

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