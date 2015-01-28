В центре Бердянска снесли памятник Ленину (фото)

Как говорится в сообщении Бердянского горсовета, "это случилось между 7.00 и 8.00. Есть свидетели того, как все это происходило". Однако милиция пока воздерживается от комментариев, идет разбирательство.

Между тем, как сообщает сайт 061.ua, по словам директора департамента культуры, туризма, национальностей и религии Запорожской областной госадминистрации Владислава Мороко, "памятник был аккуратно снят с постамента, но немного повреждена одна из рук памятника. По предварительным данным, это сделали люди в камуфляжах, но мы еще не можем утверждать, кто именно это был", - заявил Владислав Мороко.

Кроме этого он подчеркнул, что памятник был внесен в список объектов, рекомендованных к демонтажу Институтом национальной памяти.