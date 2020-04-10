В Одессе отмечают 76-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков (фоторепортаж)

Цветы возлагают в защитных масках. Почетного караула возле монумента Неизвестному матросу нет.

В Одессе в условиях карантина отмечают 76-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов почтил память погибших воинов-освободителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

К монументу Труханов, на лице которого была защитная маска, прибыл вместе с несколькими представителями духовенства, которые провели молебен.

Возложили цветы также председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, депутаты местных советов и Верховной Рады.

Полиция пропускает на указанный мемориальный комплекс всех желающих возложить цветы. Людей мало, почетный караул, который обычно находится возле памятника, отсутствует. Нет никаких традиционных торжеств.

Полицейские предупреждают через громкоговоритель о необходимости соблюдения карантина – ношении защитных средств, расстоянии между людьми. Нарушителям (гражданам без масок) полицейские вручают одноразовые маски и ведут разъяснительную работу.

Некоторые используют запрещенную символику, в частности, пожилая женщина в медицинской маске надела пилотку с красной звездой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, возложение цветов также состоялось к стеле «Крылья победы», расположенной на площади Десятого апреля.

В мэрии добавили, что на сегодняшний день в Одессе проживают пять участников Второй мировой войны - освободителей Одессы. Это 90-летний Евгений Ахлупин, 94-летний Николай Безымянный, 96-летние Николай Московой и Василий Симонов, а также 97-летний Николай Гридасов.

Справка УНИАН. Во время Второй мировой войны Одесса держала оборону 73 дня: с 5 августа – по 16 октября 1941 года. Затем была оккупирована фашистскими захватчиками почти на 4 года. 10 апреля 1944 года город был освобожден войсками 3-го Украинского фронта.