В Одессе усилят охрану городских объектов из-за массового воровства во время карантина

Соответствующее поручение Труханов дал директору департамента муниципальной безопасности горсовета Виктору Кузнецову.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил усилить охрану городских объектов в связи с массовым воровством, которое началось из-за карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил на заседании оперативного штаба.

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«Необходимо усилить охрану аптек, других объектов… Началось массовое воровство кабеля, всего, что имеет ценность... К сожалению, я думаю, что эта ситуация не будет улучшаться», - сказал мэр.

Он отметил, что из-за ограничений, введенных с целью нераспространения коронавируса, ищут «заработок» злоумышленники, которые раньше воровали на рынках, а также квартирные воры. Это происходит в связи с тем, что из-за карантина промтоварные рынки закрыты, а горожане находятся дома.

«Сейчас люди сидят дома… И мы все понимаем, что это та категория (квартирные воры – УНИАН), которая будет искать себе «заработок». Мы должны быть во всеоружии, чтобы обеспечить безопасность в городе всеми возможными способами и помочь в этом государственным ведомствам - Нацгвардии, Нацполиции, патрульной полиции», – подчеркнул Труханов.

Соответствующее поручение (о принятии мер) городской голова дал директору департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета Виктору Кузнецову.