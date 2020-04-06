Уроки онлайн 10 класс - алгебра, украинский язык, физика и история Украины - Всеукраинская школа онлайн

Морфологическая норма. Морфологическая ошибка. Существительное. Род существительных. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Прослушайте ваши любимые современные песни (не менее трех), выпишите из них имена существительные, определите в каждом: существо/несущество; имя собственное/имя общее; род; число; падеж.

Производная функции. Ее физический и геометрический смысл (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

№ 18.2 - 18.7 (зеленые)

Парообразование и конденсация. Свойства насыщенного и ненасыщенного пара. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Закрепить тему задачами соответствующего раздела в вашем учебнике.

Правовой статус украинских земель в составе Польши. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

1. Прочитайте соответствующий параграф учебника.

2. Определите основные последствия политики польской власти в отношении подконтрольных украинских земель.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете