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Уроки онлайн 10 класс - алгебра, украинский язык, физика и история Украины - Всеукраинская школа онлайн

13:37, 06 апреля 2020
Общество
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10 класс. Украинский язык.

Домашнее задание:

Прослушайте ваши любимые современные песни (не менее трех), выпишите из них имена существительные, определите в каждом: существо/несущество; имя собственное/имя общее; род; число; падеж.

10 класс. Алгебра.

Производная функции. Ее физический и геометрический смысл (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

№ 18.2 - 18.7 (зеленые)

10 класс. Физика.

Парообразование и конденсация. Свойства насыщенного и ненасыщенного пара. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Закрепить тему задачами соответствующего раздела в вашем учебнике.

10 класс. История Украины.

Правовой статус украинских земель в составе Польши. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

1. Прочитайте соответствующий параграф учебника.

2. Определите основные последствия политики польской власти в отношении подконтрольных украинских земель.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

  1. Украинский язык,
  2. Украинская литература,
  3. история Украины,
  4. всемирная история,
  5. английский язык,
  6. физика,
  7. алгебра,
  8. геометрия,
  9. география,
  10. химия
  11. биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

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