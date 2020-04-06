Уроки онлайн 10 класс - алгебра, украинский язык, физика и история Украины - Всеукраинская школа онлайн
10 класс. Украинский язык.
Морфологическая норма. Морфологическая ошибка. Существительное. Род существительных. (Нед.1:ПН)
Домашнее задание:
Прослушайте ваши любимые современные песни (не менее трех), выпишите из них имена существительные, определите в каждом: существо/несущество; имя собственное/имя общее; род; число; падеж.
10 класс. Алгебра.
Домашнее задание:
№ 18.2 - 18.7 (зеленые)
10 класс. Физика.
Парообразование и конденсация. Свойства насыщенного и ненасыщенного пара. (Нед.1:ПН)
Домашнее задание:
Закрепить тему задачами соответствующего раздела в вашем учебнике.
10 класс. История Украины.
Правовой статус украинских земель в составе Польши. (Нед.1:ПН)
Домашнее задание:
1. Прочитайте соответствующий параграф учебника.
2. Определите основные последствия политики польской власти в отношении подконтрольных украинских земель.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете