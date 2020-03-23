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В Тернопольской области покупатель пришел в супермаркет в маске чумного врача (видео)

11:42, 23 марта 2020
Общество
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Покупателей магазина мужчина в таком образе не напугал / фото 0352.ua

Об этом в Facebook сообщил пользователь Petr Ovych.

«В Збараже покупатель пришел в супермаркет в маске с клювом. Такие носили в период пандемии чумы. Маска была защитой для чумных врачей, изготавливалась из плотной кожи, со стеклами для глаз. А в клюв даже закладывали цветы и травы, которые должны были защищать от ядовитых испарений. Такой защитой решил воспользоваться и местный житель», - написал под размещенным видео пользователь соцсети.

Судя по видео, покупателей магазина человек в таком образе не испугал.

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