В Тернопольской области покупатель пришел в супермаркет в маске чумного врача (видео)
11:42, 23 марта 2020Общество
1181 0
Маску с клювом, изготовленную из плотной кожи, со стеклами для глаз, носили врачи в период пандемии чумы.
Покупателей магазина мужчина в таком образе не напугал / фото 0352.ua
В Тернопольской области мужчина пришел в супермаркет в маске чумного врача.
Об этом в Facebook сообщил пользователь Petr Ovych.
«В Збараже покупатель пришел в супермаркет в маске с клювом. Такие носили в период пандемии чумы. Маска была защитой для чумных врачей, изготавливалась из плотной кожи, со стеклами для глаз. А в клюв даже закладывали цветы и травы, которые должны были защищать от ядовитых испарений. Такой защитой решил воспользоваться и местный житель», - написал под размещенным видео пользователь соцсети.
Судя по видео, покупателей магазина человек в таком образе не испугал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter