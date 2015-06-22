СБУ обнаружила три тайника с оружием около Мариуполя

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в лесополосе вблизи поселка Кальчик сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил нашли тайник с гранатами РГД-5 и патроны калибра 5,45.

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Во взаимодействии с Нацгвардией вблизи населенного пункта Старый Крым обнаружено два гранатомета РПГ-18, один гранатомет РПГ-22 и патроны калибра 5,45.

Кроме того, на выезде из Мариуполя СБУ обнаружен тайник с гранатами РГД-5 и патроны калибров 5,45 и 7,62.

"В настоящее время СБУ продолжает принимать меры по поиску других возможных мест скрытого хранения оружия. Продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.