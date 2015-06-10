СБУ выявила в Донецкой области тайник боевиков с 12 килограммами взрывчатки

Об этом советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил в Facebook.

"От этих двенадцати килограммов пластида и оружия должны были погибнуть наши соотечественники - военные, мирные люди... Но это, к счастью, удалось предотвратить благодаря действиям контрразведчиков Службы безопасности Украины (ДКР СБУ), которые в поселке Часов Яр Артемовского района Донецкой области обнаружили законсервированный боевиками "ДНР" тайник с оружием, боеприпасами и большим количеством взрывчатки...", - отметил Лубкивский.

По его словам, в ходе этой спецоперации изъято 12 кг пластической взрывчатки ("пластид"), более 1 тыс. патронов калибра 5.45, магазины к АК.

По его данным, установлено, что тайник был заложен разведывательной группой штаба так называемого Министерства обороны "ДНР", ухаживать за ним было поручено пожилому человеку 1927 г. р. - деду "руководителя разведывательной группы..." боевиков.