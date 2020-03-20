В Хмельницком на период карантина отменили льготный проезд в транспорте

Ограничение будет действовать на время всеукраинского карантина.

С сегодняшнего дня, 20 марта, в Хмельницком временно приостановлены льготные перевозки пассажиров в городском общественном транспорте общего пользования (троллейбус, автобус) независимо от форм собственности.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующее решение, которое сегодня принял исполнительный комитет Хмельницкого городского совета на внеочередном заседании.

Такое ограничение будет действовать на время всеукраинского карантина.

«Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья жителей Хмельницкого, в первую очередь пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусной инфекцией. Первоначально мы должны обеспечить подвоз на рабочие места людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а именно - медицинских работников, «чрезвычайников», работников коммунальных предприятий», - отметил заместитель городского головы Андрей Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицированмя коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 человека, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умер).