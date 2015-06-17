Процедуру оформления субсидий хотят еще больше упростить - люди массово делают ошибки (видео)

Прежде всего, это касается заполнения деклараций в части декларирования размеров доходов, передает ТСН.

"Министерство готовит комплексное решение по внесению изменений в порядок назначения жилищных субсидий, которое предусматривает урегулирование наиболее острых вопросов, которые возникли во время первых месяцев работы новой системы", – отметил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, заявления и декларации, которые получают органы соцзащиты, содержат большое количество ошибок и неточностей.

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"Мы предлагаем внести изменения и предусмотреть, что граждане будут декларировать только вид дохода и организацию, от которой они получают доход. Размер дохода органы соцзащиты будут получать самостоятельно. Это даст возможность избежать массовых ошибок при заполнении деклараций", – сказал Музыченко.

Также в ведомстве хотят предоставить возможность гражданам декларировать доходы не за календарный год, а за предыдущие три месяца. Одновременно единовременная помощь не будет учитываться в совокупный доход семьи.

Музыченко подчеркнул, что административные взыскания будут применяться лишь к тем, кто сознательно будет подавать недостоверную информацию.

В общем, за субсидиями обратились более одного миллиона семей. Министр социальной политики Павел Розенко прогнозирует, что в сентябре-ноябре еще столько же семей оформят льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Тем, кто только собирается получить скидки на оплату "коммуналки", советуют внимательно заполнять документы – заявление и декларацию. Иначе оформление субсидий затянется, или вообще могут отказать в получении скидок.

По информации Министерства соцполитики, больше всего ошибок люди делают во втором разделе декларации. Там необходимо указать данные о доходах лиц, проживающих в жилом помещении. В колонке "Вид дохода" правильно писать: пенсия, заработная плата, стипендия, пособие по безработице. Источник дохода – это организация, где человек получает деньги: Пенсионный фонд, компания, учебное заведение, социальный фонд. Все данные должны обязательно быть за последние 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, субсидии на оплату коммунальных услуг по новой процедуре получили 345 тыс. семей, средний размер субсидии - 335 грн.