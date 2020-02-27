Суп, собака, подоконник: какие самые странные вещи теряли киевляне в маршрутках в 2019 году
15:32, 27 февраля 2020Общество
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Киевпастранс рассказал о топ забытых вещей жителями Киева.
Забытые вещи можно найти, связавшись с контакт-центром предприятия / УНИАН
В прошлом году в наземном коммунальном транспорте Киева пассажиры забыли 1927 вещей.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
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«Чаще всего в транспорте теряли разного типа карточки, папки с документами и сумки. Из самого необычного: собака, баночка с супом, сумка-холодильник, подоконник», – поделились в пресс-службе перевозчика.
Теряли и ключи – в последнем случае трамвай снимали с маршрута в депо и разбирали часть салона, отметили коммунальщики.
В то же время в Киевпастрансе напомнили, что забытые вещи можно найти, связавшись с контакт-центром предприятия.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.
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