Суп, собака, подоконник: какие самые странные вещи теряли киевляне в маршрутках в 2019 году

Киевпастранс рассказал о топ забытых вещей жителями Киева.

В прошлом году в наземном коммунальном транспорте Киева пассажиры забыли 1927 вещей.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

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«Чаще всего в транспорте теряли разного типа карточки, папки с документами и сумки. Из самого необычного: собака, баночка с супом, сумка-холодильник, подоконник», – поделились в пресс-службе перевозчика.

Теряли и ключи – в последнем случае трамвай снимали с маршрута в депо и разбирали часть салона, отметили коммунальщики.

В то же время в Киевпастрансе напомнили, что забытые вещи можно найти, связавшись с контакт-центром предприятия.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.