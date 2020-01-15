Перевозчиков в Украине будут проверять по-новому

Отныне сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушения режима труда и отдыха водителей.

Кабинет министров Украины ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

«Будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок», - отметил он.

Гончарук уточнил, что если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, то теперь сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушения режима труда и отдыха водителей.