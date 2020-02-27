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В России задержаны четыре украинца по подозрению в сбыте наркотиков - МИД

11:01, 27 февраля 2020
Общество
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В России задержали четырех украинцев / фото УНИАН

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ во Владимирской области уголовного дела по статье "Осуществление покушения на сбыт наркотических средств" Уголовного кодекса РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области", - сказал Погорельцев.

Посольство Украины направило в МИД России ноту о предоставлении дополнительной информации по этому делу.

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