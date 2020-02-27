В России задержаны четыре украинца по подозрению в сбыте наркотиков - МИД

Задержанные находятся в следственных изоляторах.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в России задержаны четыре украинца по подозрению в сбыте наркотиков.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму из-под стражи вышли задержанные в Азовском море украинские рыбаки

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ во Владимирской области уголовного дела по статье "Осуществление покушения на сбыт наркотических средств" Уголовного кодекса РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области", - сказал Погорельцев.

Посольство Украины направило в МИД России ноту о предоставлении дополнительной информации по этому делу.