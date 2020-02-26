Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко в Жукова (фото)
Харьковский городской совет переименовал проспект Григоренка в проспект Жукова.
Об этом сообщает kh.vgorode.ua.
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Отмечается, что решение поддержали 62 депутата, тогда как 8 выступили против.
В день голосования мэрию охраняет около 60 правоохранителей, пишут СМИ. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.
Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предыдущего названия имени Жукова.
Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Григоренко и открыл производство.
22 января Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова.