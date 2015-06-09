Из-за пожара на нефтебазе в Васильков выехали Турчинов и Кличко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в связи с пожаром на нефтебазе выехал в Васильков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.
Как сообщал УНИАН, свыше 400 бойцов Нацгвардии направлено к месту пожара на нефтебазе под Киевом.
Также стало известно, что в Васильков выехал и мэр Киева Виталий Кличко.
#Кличко и секретарь СНБО #Турчинов прибыли в Васильков, чтобы контролировать работу служб задействованых в тушении пожара
— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 9 Июнь 2015
Ранее для оценки ситуации и координации действий подразделений ГСЧС и Нацгвардии на место происшествия прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.