Убийство Шеремета: полиция обнародовала новые результаты экспертизы относительно подозреваемой Дугарь (фото, видео)

Правоохранители заявляют, что сторона защиты подозреваемых манипулирует данными следствия.

Национальная полиция Украины обнародовала результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, проведенной над съемками с камер наблюдения.

Результаты экспертизы показывают, что на видео действительно запечатлена Яна Дугарь, говорится на сайте Нацполиции.

"Во время проведения экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и отдельных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа", - поясняется на сайте. Указано, что выводы экспертизы от 21 ноября 2019 года.

Таким образом полиция отрицает заявления защитников подозреваемых, что якобы на видео совсем другая женщина. Кроме того правоохранители обвинили защитников и саму Дугарь в ложных показаниях и манипуляциях. В частности отмечается, что сторона подозреваемой искривила информацию о дате съемки видео, о том, что якобы Яна не могла в указанные даты находиться в Киеве, поскольку у нее не было отпуска. А кроме того обнаружили в Дугарь в соцсети фото, сделанное в Киеве в 2012 году, хотя сама она заявляла, что до 2017 года в столице не бывала.

"Сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а следовательно никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевсую области", - говорится в заявлении правоохранителей.

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Также полиция видит манипуляции относительно прохождения Дугарь полиграфа, поскольку следователи не имеют информации относительно того, кто назначил и провел процедуру, а кроме того не были поставлены вопросы, которые непосредственно интересуют следствие.

"Странно выглядит ситуация: подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, а поэтому затягивает процесс расследования. Но в то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве", - резюмируют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а в дальнейшем сменил на ночной.