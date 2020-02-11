Суд по делу о завладении имуществом Нацгвардии продлил арест экс-замдиректора "Укрбуда" Мармышу

Расследование махинаций с недвижимостью НГУ детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года, ранее по делу уже сообщено о подозрении еще пяти фигурантам: экс-командующему Нацгвардии, директору компании "Укрбуд", независимому оценщику, исполнительному директору компании-застройщика и бывшему народному депутату.

Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суд продлил арест бывшему заместителю директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеславу Мармышу, подозреваемому в пособничестве в завладении недвижимостью Национальной гвардии.

Как сообщается на странице ВАКС в Facebook, срок меры пресечения в виде содержания под стражей продлен до 9 апреля включительно.

"Судья также отметил, что в любой момент подозреваемый или другое физическое или юридическое лицо может внести залог, размер которого определен Апелляционной палатой ВАКС от 6 февраля в размере 40 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены дополнительные обязанности. В частности, он будет обязан носить электронное средство контроля (браслет) и сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт или документы, которые дают право на выезд с территории Украины", - говорится в сообщении суда.

Как сообщал УНИАН, расследование махинаций с недвижимостью НГУ детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

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В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардией Юрий Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения денежных средств он вышел из СИЗО. Майбороде была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

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В июле в деле было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре – экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Максиму Микитасю. Ему была избрана мера пресечения в виде залога, действущая до 14 февраля 2020 года. 20 января Микитась пытался вылететь из Украины, но правоохранители сняли его с самолета.

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый – бывший заместитель директора госкорпорации Вячеслав Мармыш. ВАКС постановил арестовать его до 14 февраля с альтернативой внесения 6 млн грн залога, 6 февраля размер залога был увеличен до 40 млн грн.