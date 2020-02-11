Двое обменянных экс-"беркутовцев", которые вернулись в Киев, остаются подсудимыми - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка ожидает, что экс-«беркутовцы» Александр Маринченко и Сергей Тамтура не скроются от суда и придут на следующее заседание.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что двое обменянных экс-«беркутовцев» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев, остаются подсудимыми.

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Об этом Рябошапка сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. "Дело сейчас находится в стадии судебного разбирательства, и, соответственно, те люди, которые были обменены, и пока двое из них вернулись - они, как были раньше подсудимыми, так и сейчас остаются подсудимыми, то есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал Рябошапка.

Также генпрокурор добавил, что эти двое бывших "беркутовцев" изъявили желание и в дальнейшем принимать участие в судебном процессе.

"Кажется, 17 марта будет следующее заседание суда, и очевидно, что они будут иметь такую возможность, и в суде они смогут доказывать или приводить доказательства своей невиновности", - отметил генпрокурор.

В то же время, как отметил Рябошапка, прокуратура, в свою очередь, будет доказывать свою позицию и представлять доказательства их вины.

При этом он сообщил, что только суд может решать вопрос о возможном избрании экс- «беркутавцам» мер пресечения или о возможном ограничении передвижения.

"Они не скрылись. Если они придут в суд и не скроются от суда, то, соответственно, вряд ли будут основания говорить о том, что есть риски, и есть основания для изменения меры пресечения. Если они не придут, не явятся на судебное заседание, тогда мы будем реагировать иначе", - отметил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс- «беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Маринченко, Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря их передали боевикам ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

8 февраля 2020 года адвокат Александр Горошинский заявил, что Маринченко и Тамтура вернулись в Киев.